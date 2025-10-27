Scippo in strada a Torino Barriera di Milano | bandito in monopattino strappa la collanina dal collo di un passante

Nel pomeriggio di ieri, domenica 26 ottobre 2025, un uomo è stato scippato della collana d'oro che portava al collo all'incrocio tra via Crescentino e piazza Bottesini a Torino. È stato avvicinato da un magrebino a bordo di un monopattino elettrico che gli ha strappato il gioiello. La vittima ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

TG Veneto. . MORTA DOPO LO SCIPPO I FIGLI: “ADESSO GIUSTIZIA” #Conselve Anziana derubata in strada a Conselve accusa un malore e muore poco dopo in ospedale. La rabbia dei figli che chiedono giustizia. Carabinieri sulle tracce di un gruppo di b - facebook.com Vai su Facebook

Scippo in strada a Torino Barriera di Milano: bandito in monopattino strappa la collanina dal collo di un passante - Nel pomeriggio di ieri, domenica 26 ottobre 2025, un uomo è stato scippato della collana d'oro che portava al collo all'incrocio tra via Crescentino e piazza Bottesini a Torino. Secondo torinotoday.it

Torino, bottiglie volanti e 30 persone in strada: la notte di guerriglia in via Di Nanni. «La situazione stava migliorando. Ora si rischia il caos» - Un diverbio fra alcuni sudamericani e i clienti di di un bar diventa battaglia, con due fermati e una signora ferita. Lo riporta msn.com

Torino, in Barriera di Milano la maxi rissa in strada e poi il tentativo di investire i rivali: «Quartiere ostaggio della criminalità» - Tre uomini, armati di coltelli e mazze chiodate, hanno aggredito altre tre persone in via Bra, all’angolo con corso Giulio Cesare. Come scrive video.corriere.it