Sciopero generale del 28 novembre | mobilitazione dei sindacati di base contro la legge di bilancio e per il rilancio dei servizi pubblici

I COBAS, insieme ai sindacati di base ADL, Clap e Sial, hanno indetto per l’intera giornata di venerdì 28 novembre uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

