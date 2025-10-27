Sciopero aereo del 29 ottobre tutto bloccato per 24 ore | gli orari e i voli garantiti

Non si ferma l’autunno caldo degli scioperi e delle manifestazioni in piazza in questo ottobre 2025. Dopo le decine di agitazioni nelle ultime settimane in tutta Italia e le circa 200mila persone al corte della Cgil, che non esclude la mobilitazione generale contro la Manovra, il mese si chiuderà con le proteste indette dai sindacati il 29 ottobre. A essere interessati anche in questo caso sono i lavoratori dei trasporti, in particolare del settore aereo, chiamati a incrociare le braccia per 24 ore negli scali di Pisa e Firenze e quelli milanesi di Linate e Malpensa. In tutti gli aeroporti gli aeroporti d’Italia si fermerà per 4 ore anche il personale di Vueling. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero aereo del 29 ottobre, tutto bloccato per 24 ore: gli orari e i voli garantiti

