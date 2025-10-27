Il mese di novembre sarà segnato da una serie di scioperi che interesseranno i trasporti ma anche il comparto merci e alcuni servizi autostradali. Le prime agitazioni partiranno il 3 novembre e culmineranno con una giornata particolarmente intensa venerdì 28, quando è in programma uno sciopero nazionale che coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato. Gli scioperi di novembre. 311 – Trasporto merci. Sindacati: Osr Filt-Cgil Fit-Cisl Uilt-Uil Ugl-Fna Faisa-Cisal. Rilevanza: regionale. Categoria: personale società Dinazzano Po. Modalità: 8 ore, dalle 9 alle 17. 711 – Trasporto aereo, ferroviario e pubblico locale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scioperi novembre 2025, dai treni agli aerei ai mezzi pubblici: l’elenco completo