Sciocolà 2025 un weekend lungo e molto dolce in centro storico

La storia del fumetto declinata dalle infinite sfumature di gusto del cioccolato, con i protagonisti del passato e del presente, sarà il cuore croccante della 7^ edizione di “Sciocolà - Festival del Cioccolato Artigianale”, in programma nel centro storico di Modena dal 30 ottobre al 2 novembre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

‘Weekend lungo’? La menzogna governativa sullo sciopero insulta due volte i lavoratori - Le parole di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che riducono lo sciopero del venerdì a un mero espediente per prolungare il weekend sono un atto di mistificazione che rasenta l’oltraggio. Secondo ilfattoquotidiano.it

Meloni, sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non insieme - "Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante" come Gaza "non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Come scrive ansa.it

Gaza, Meloni contro i sindacati: “Vogliono il weekend lungo, la rivoluzione non si fa così” – Video - Salute e Sport', quest’anno giunto al significativo traguardo della 15/ma edizione, merita, per la promozione della cultura della ... ilfattoquotidiano.it scrive