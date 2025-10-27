Sciami di droni bomba | ecco la nuova arma per arginare la Cina

Usare munizioni per droni a basso costo e facili da installare per rafforzare le capacità militari e accelerare l'implementazione di sistemi di attacco prodotti in serie: è questa la nuova strategia alla quale sta lavorando il Giappone. Il Ministero della Difesa nipponico ha emesso una richiesta formale di informazioni in merito ai sistemi di munizioni e spolette di tipo esterno per veicoli aerei senza pilota (Uav). L'obiettivo? Raccogliere dati tecnici e prestazionali da aziende qualificate in grado di sviluppare o fornire munizioni trasportate da droni progettate per esplodere all'impatto con un bersaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sciami di droni bomba: ecco la nuova arma per arginare la Cina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In Norvegia l’Esercito Reale ha avviato un programma del valore di 1,5 miliardi di corone norvegesi, paria a circa 130 milioni di euro, per lo sviluppo di nuovi droni da sorveglianza e da attacco, nonché di tecnologie per l’impiego di sciami di droni. L... - X Vai su X

? #NEWS L’adozione di sciami di #droni con #intelligenzaartificiale segna una delle più profonde trasformazioni nel #settoremilitare. I droni di nuova generazione operano in modo coordinato e sono in grado di comunicare, oltre che apprendere dai #dati - facebook.com Vai su Facebook

Sciami di droni bomba: ecco la nuova arma per arginare la Cina - Il Giappone punta a rafforzare rapidamente le capacità militari sviluppando munizioni a basso costo e facilmente installabili su droni, per accelerare la messa in campo di sistemi d'attacco prodotti i ... Scrive msn.com

The Conscience Boat and Thousand Madleens to Gaza — part of the Freedom Flotilla Coalition — have just been intercepted! - Per il ministero degli Esteri israeliano, che subito ha rivendicato l’operazione “un altro inutile tentativo” di violare quel blocco navale che lo Stato ebraico rivendica come “legittimo” e di entrare ... Come scrive repubblica.it

Skyranger 30, il blindato con torrette anti-droni di Rheinmetall. L’esercito tedesco ne ha ordinati 600: intercettano anche gli sciami - E se i droni sono all'ordine del giorno, perché ormai parte fondamentale di un conflitto, e per i casi di ... Scrive quotidiano.net