Si è alzato il sipario sulla nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino. In quel di Soelden è stato un inizio con più ombre che luci per l'Italia, che si aggrappa alla rimonta di Alex Vinatzer per avere un sorriso. L'altoatesino firma un ottavo posto sicuramente incoraggiante in chiave futura, complice anche quello mostrato in pista in una seconda manche decisamente convincente e grazie alla quale ha rimontato ben tredici posizioni. Restano i rimpianti per la prima, dove lo stesso Vinatzer ha ammesso di non aver dato tutto e attaccato completamente, nonostante il feeling che sembrava esserci con la neve ed il tracciato.

© Oasport.it - Sci alpino, Vinatzer l’unico sorriso azzurro a Soelden. Il futuro del gigante femminile spaventa