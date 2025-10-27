Sci alpino i promossi e bocciati del fine settimana di Soelden Odermatt sa solo vincere Scheib che sorpresa!

I PROMOSSI. Marco Odermatt: ormai non fa nemmeno più notizia. Lo svizzero vince sempre, soprattutto tra le porte larghe. Successo importante in quel di Soelden per iniziare nel migliore dei modi un’annata che potrebbe inserirlo ancora più nel gotha del Circo Bianco con l’obiettivo puntato sulla quinta Coppa del Mondo e le Olimpiadi di Milano Cortina. Marco Schwarz: l’austriaco sa perfettamente che potrebbe essere il primo grande rivale di Odermatt in questa annata. Lo dimostra subito nel gigante di Soelden nel quale disputa due manche di alto livello. Julia Scheib: dopo una prima manche impressionante, nella seconda usa la testa, gestisce e conquista la prima vittoria in carriera a 27 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

