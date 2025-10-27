Schlein | Perché Meloni non fa una conferenza stampa nemmeno se ci inciampa per sbaglio? – Video

“Riguardo allo scambio avuto la settimana scorsa con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Sigfrido Ranucci, penso che la violenza di questo attacco dimostri che abbiamo ragione, perché non si è mai vista la presidente del Consiglio che passa più tempo ad attaccare l’opposizione, i sindacalisti, i giornalisti e i giudici che non a governare e occuparsi delle liste d’attesa della sanità e nei salari”. Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Nove. “Io non ho mai detto che la bomba a Ranucci l’avesse messa il governo, che fosse il mandante, su questo indaga la magistratura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “Perché Meloni non fa una conferenza stampa nemmeno se ci inciampa per sbaglio?” – Video

