Schlein da Fazio | Il Pd con me è salito del 10% Noi troppo a sinistra? Mai più al governo con un pezzo di destra – Video
“Quando io sono diventata segretaria del Partito democratico, avevamo un partito che qualche commentatore dava sulla via dell’estinzione, stavamo al 14% nei sondaggi, sotto ai Cinque stelle, e non ho visto tanti partiti in Europa crescere di 10 punti, arrivare al 24% delle Europee e riuscire a vincere in 24 Comuni capoluoghi, vincere in due regioni, le uniche due che si sono spostate le abbiamo vinte noi e le ha perse la destra. Siamo tornati in mezzo alla gente, davanti alle fabbriche, parliamo una lingua che la gente capisce”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Elly Schlein a Fazio "quello che ha fatto Giorgia Meloni sul servizio pubblico...ho davanti la testimonianza vivente che hanno privato il servizio pubblico di professionalità" $CTCF $chetempochefa $Schlein $Fazio - X Vai su X
“Il ho davanti la testimonianza vivente che hanno privato il servizio pubblico di grandi professionisti”. “Da sempre il servizio pubblico dice sempre: bisogna tenere fuori i partiti dalla Rai e non è mai successo con nessun governo”. - Elly Schlein con Fabio Fazio - facebook.com Vai su Facebook
Schlein, messaggio ai riformisti dem: «Mai più a Palazzo Chigi con la destra» - Dal risultato poco esaltante dell’anticipo di Regionali al ritorno del fuoco amico nel ... Si legge su ilgazzettino.it
Schlein da Fazio: «Con me Pd salito dal 14 al 24%, mai più alleanze con la destra» - «Quando sono arrivata il Pd era al 14% nei sondaggi, era dietro M5s; alle europee abbiamo raggiunto il 24%, nessun partito in Europa è cresciuto di 10 punti percentuali». Riporta msn.com
Schlein ai riformisti: "Si rassegni chi ha nostalgia del vecchio Pd" - Dopo l'iniziativa di Picierno e Guerini a Milano, la segretaria apre il fuoco dal salotto di Fabio Fazio Proprio nei giorni in cui, a Milano, l'area riformista del Partito Democratico - msn.com scrive