Schlein da Fazio | Il Pd con me è salito del 10% Noi troppo a sinistra? Mai più al governo con un pezzo di destra – Video

Ilfattoquotidiano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Quando io sono diventata segretaria del Partito democratico, avevamo un partito che qualche commentatore dava sulla via dell’estinzione, stavamo al 14% nei sondaggi, sotto ai Cinque stelle, e non ho visto tanti partiti in Europa crescere di 10 punti, arrivare al 24% delle Europee e riuscire a vincere in 24 Comuni capoluoghi, vincere in due regioni, le uniche due che si sono spostate le abbiamo vinte noi e le ha perse la destra. Siamo tornati in mezzo alla gente, davanti alle fabbriche, parliamo una lingua che la gente capisce”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

