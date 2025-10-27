Schlein attacca Meloni da Fazio | A rischio libertà di stampa e indipendenza dei giudici

Nel salotto di Fabio Fazio, Elly Schlein ha riproposto il suo consueto repertorio contro il governo, denunciando ancora una volta presunti pericoli per la libertà di stampa, l’ indipendenza della magistratura e i “rischi per la democrazia” sotto l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. La segretaria del Pd ha parlato di un Paese “dove l’estrema destra dimostra tanta insofferenza verso i limiti della democrazia”, collegando il tutto al recente caso dell’attentato contro Sigfrido Ranucci e alle tensioni mediatiche tra governo e opposizione. Schlein ha ribadito di non aver mai accusato il governo di essere “mandante” dell’attacco a Ranucci, ma ha insistito sul fatto che “dove governa l’estrema destra la libertà di stampa si indebolisce”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schlein attacca Meloni da Fazio: “A rischio libertà di stampa e indipendenza dei giudici”

Scopri altri approfondimenti

Scontro alla Camera tra Meloni e Schlein: polemica sul caso Ranucci e accuse incrociate su democrazia e povertà Scontro durissimo alla Camera tra Meloni e Schlein. Accuse sulla democrazia, economia e sanità. Conte attacca: “Tre anni di tasse e povertà - facebook.com Vai su Facebook

Elly #Schlein attacca Giorgia #Meloni dopo l’attentato a Sigfrido #Ranucci, interviene Michaela #Biancofiore: “Allucinanti allusioni, gravità inaudita” #18ottobre #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/10/18/news/michaela-biancofiore-elly-schlein-gior - X Vai su X

Schlein attacca Meloni da Fazio: “A rischio libertà di stampa e indipendenza dei giudici” - Nel salotto di Fabio Fazio, Elly Schlein ha riproposto il suo consueto repertorio contro il governo, denunciando ancora una volta presunti pericoli per la ... Riporta thesocialpost.it

Schlein: “Mentre Meloni cerca nuovi nemici, l’Italia sta sempre peggio” - La segretaria del Pd in tv da Fazio attacca: “La promessa peggiore che hanno tradito è sulla previdenza, la destra voleva abolire la Fornero e ora manda tutti ... Segnala repubblica.it

Schlein insiste: 'Dove governa la destra libertà di stampa a rischio' - Con il M5s costruiremo una coalizione con i cittadini' (ANSA) ... Secondo ansa.it