schindler italia lancia un piano di assunzioni per tecnici

UN NUOVO PIANO di assunzioni è stato deciso da Schindler Italia per consolidare la propria rete di assistenza tecnica. L’azienda è tra i leader globali nel settore della mobilità verticale e ora è alla ricerca di 40 tecnici specializzati nella manutenzione di ascensori e scale mobili, con inserimento a tempo indeterminato, per continuare a garantire ai propri clienti un servizio efficiente e in linea con gli alti standard di qualità aziendali. Il piano riguarda oltre 20 città italiane, tra cui: Ancona, Bergamo, Brescia, Bologna, Bolzano, Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Monza e Brianza, Messina, Modena, Padova, Roma, Siena, Trento, Udine, Varese, Sondrio, Venezia e Verona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

