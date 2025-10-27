Schindler Italia lancia un piano di assunzioni per tecnici
UN NUOVO PIANO di assunzioni è stato deciso da Schindler Italia per consolidare la propria rete di assistenza tecnica. L’azienda è tra i leader globali nel settore della mobilità verticale e ora è alla ricerca di 40 tecnici specializzati nella manutenzione di ascensori e scale mobili, con inserimento a tempo indeterminato, per continuare a garantire ai propri clienti un servizio efficiente e in linea con gli alti standard di qualità aziendali. Il piano riguarda oltre 20 città italiane, tra cui: Ancona, Bergamo, Brescia, Bologna, Bolzano, Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Monza e Brianza, Messina, Modena, Padova, Roma, Siena, Trento, Udine, Varese, Sondrio, Venezia e Verona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Schindler Italia. . Schindler X8 sta per partire per un tour straordinario, che porterà l’innovazione direttamente da te. Il viaggio sta per iniziare, clicca qui per saperne di più: https://ow.ly/MrEt50XfpVI #Schindler #SchindlerX8 #elevator #innovation #SchindlerX8 - facebook.com Vai su Facebook
Schindler Italia lancia un piano di assunzioni per tecnici - UN NUOVO PIANO di assunzioni è stato deciso da Schindler Italia per consolidare la propria rete di assistenza tecnica. Lo riporta msn.com