Schianto sulla Salaria muoiono carabiniere ternano e un agricoltore

Terni, 27 ottobre 2025 – È un tenente colonnello dei carabinieri, Matteo Branchinelli di 52 anni, una delle due vittime dell' incidente stradale avvenuto alle 5,30 di oggi, lungo la Ss4 Salaria, per Roma, all'altezza di San Giovanni Reatino, nel comune di Rieti, tra due auto che si sono scontrate frontalmente. L'ufficiale dell'Arma, originario di Terni, aveva da poco lasciato la guida del Reparto operativo del Comando provinciale di Rieti per assumere un nuovo incarico al Comando Generale dell'Arma. Nel Reatino era arrivato nel 2021, proveniente dal Ros. L'altra vittima è un agricoltore di 36 anni, Mauro Stocchi, di Pendenza a Cittaducale (Rieti), anche lui molto conosciuto a Rieti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto sulla Salaria, muoiono carabiniere ternano e un agricoltore

