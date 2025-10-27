Schiacciato da un macchinario mentre lavora in un'azienda edile muore operaio di 29 anni a Rosolina
Nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, a Rosolina (Rovigo) un operaio di 29 anni ha perso la vita in un grave incidente. Il giovane stava lavorando all’interno di un’azienda che fornisce attrezzature per l’edilizia, situata in via Santa Teresa, quando è rimasto schiacciato sotto un macchinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
