Scelte a caso e prese a botte in strada | arrestato il picchiatore seriale di donne con 11 alias di Milano

Milano, 27 ottobre 2025 – Sette aggressioni senza alcun motivo. Calci alle passanti. Sempre nella stessa zona della città. Nei giorni scorsi, gli agenti dell'Investigativa del commissariato Garibaldi Venezia hanno arrestato e portato a San Vittore un ventitreenne senegalese con l'accusa di aver picchiato sette donne tra il 13 agosto e il 5 ottobre nella zona compresa tra corso Buenos Aires, la Stazione Centrale e Porta Venezia. I raid in serie. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti di via Schiaparelli, il primo episodio è andato in scena il 13 agosto: alle 13.30 il giovane centrafricano ha colpito una ventottenne italiana in via Tadino, prendendo di mira le caviglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

