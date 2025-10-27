Scatta l’agguato dopo la partita Botte a giocatore e accompagnatori E sono stati inseguiti in macchina
Scandicci, 27 ottobre 2025 – Un vero e proprio agguato quello denunciato dallo Sporting Arno. “Un calciatore e alcuni accompagnatori sono stati aggrediti l’altra sera al termine dell’incontro della rappresentativa juniores con il Casenuove Gambassi ”: a raccontare l’accaduto, auspicando che la giustizia sportiva accerti i fatti e proceda di conseguenza, è il presidente della società calcistica di Badia a Settimo, Marzio Niccolai. L’incontro del campionato under 19 provinciali si giocava sabato alle 17,30 al campo sportivo ‘Corrado Innocenti’ di Cambiano, nel comune di Castelfiorentino. Una partita durante la quale, nonostante la vittoria dei padroni di casa, non sarebbero mancati momenti di tensione e intemperanze da parte della tifoseria empolese verso i ragazzi dello Sporting. 🔗 Leggi su Lanazione.it
