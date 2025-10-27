Scarica di notte rifiuti speciali Denunciato
La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Capannori e della Cio del 6° Battaglione Toscana, hanno denunciato un 42enne di origini marocchine, domiciliato a Quarrata, addetto ai servizi di controllo nei locali pubblici, per i reati di ricettazione e abbandono di rifiuti. Alle due di notte, a Capannori in via delle Capanne, i carabinieri che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, quando hanno sorpreso il 42enne mentre stava scaricando dalla sua autovettura Renault Kangoo, alcuni secchi di rifiuti speciali derivanti da lavori edili. Immediatamente è scattata la perquisizione personale e e sull’auto che ha consentito ai militari dell’Arma di recuperare tre tessere sanitarie intestate a terze persone, delle quali l’uomo non era in grado di fornire una spiegazione attendibile sull’origine del possesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PSV–Napoli 6-2: crollo totale in Champions League Il Napoli umiliato ad Eindhoven dal PSV, in una notte amarissima per i colori azzurri. Dopo il 6-2, la SSCNapoli si scusa sui social: “Una notte da dimenticare, grazie per il vostro supporto”. Scarica l’ - facebook.com Vai su Facebook
Scarica di notte rifiuti speciali. Denunciato - La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Capannori e della Cio del 6° Battaglione Toscana, hanno denunciato un ... Scrive msn.com
Scarica rifiuti speciali sul ciglio della strada - CAPANNORI: Sorpreso nel cuore della notte ad abbandonare scarti di lavorazioni edili, un uomo di 42 anni è stato denunciato dai carabinieri ... Lo riporta toscanamedianews.it
Sorpreso mentre scarica rifiuti speciali nel cassonetto: scatta la denuncia - È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Municipale sabato pomeriggio, 5 luglio, durante un ... Come scrive lanazione.it