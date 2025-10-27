scarica di notte rifiuti speciali denunciato

La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Capannori e della Cio del 6° Battaglione Toscana, hanno denunciato un 42enne di origini marocchine, domiciliato a Quarrata, addetto ai servizi di controllo nei locali pubblici, per i reati di ricettazione e abbandono di rifiuti. Alle due di notte, a Capannori in via delle Capanne, i carabinieri che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, quando hanno sorpreso il 42enne mentre stava scaricando dalla sua autovettura Renault Kangoo, alcuni secchi di rifiuti speciali derivanti da lavori edili. Immediatamente è scattata la perquisizione personale e e sull’auto che ha consentito ai militari dell’Arma di recuperare tre tessere sanitarie intestate a terze persone, delle quali l’uomo non era in grado di fornire una spiegazione attendibile sull’origine del possesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

