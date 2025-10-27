Scappati coi soldi tra i bar lussuosi di Beirut o fuggiti in Russia | dove sono finiti i gerarchi di Assad
È la mezzanotte dell’8 dicembre 2024 in Siria e una telefonata sveglia Bassam Hassan, uno dei gerarchi del regime di Bashar al Assad. “Lui non c’è più: è già andato via” gli dice la voce dall’altro capo del telefono, intendendo che il presidente è fuggito, non è più a Damasco. Il magazine Die Zeit, una decina di giorni fa, ha ricostruito la vita fra “videogiochi e lusso” dell’ex presidente siriano in esilio a Mosca. Molto si è scritto anche sul fratello Maher, oggi al riparo nella capitale russa, e fino ad un anno fa alla guida della quarta divisione dell’esercito e dei traffici di Captagon che hanno mantenuto in piedi “il narcostato siriano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
