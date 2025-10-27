Scandicci pareggio stretto Mugelli più volte vicino al gol
MONTEVARCHI 0 SCANDICCI 0 AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Cecconi, Coly, Bigazzi (69’ Siniega), Bocci (58’ Tommasini), Mencagli, Boncompagni (72’ Galastri), Bassano, Nannini (76’ Mattei), Lovari, Rosini (69’ Casagni) All. Marmorini SCANDICCI: Fedele, Grossi, Dodaro, Guidelli (90’ Poli), Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (85’ Grottelli), Mugelli, Chiaverini All. Taccola. Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore Note: spettatori 700 circa MONTEVARCHI - Finisce a reti bianche la sfida tra Aquila Montevarchi e Scandicci. Uno 0-0 che rappresenta un risultato prezioso per la formazione fiorentina di Taccola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
