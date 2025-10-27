Scandaloso madornale Mauro Corona esplode di rabbia mai visto così
Una sorpresa amara per i lettori di Mauro Corona. Lo scrittore e alpinista friulano ha denunciato sui suoi canali social un grave errore nella prima edizione del suo nuovo romanzo, “I sentieri degli aghi di pino”, pubblicato da Mondadori il 21 ottobre. Nel post condiviso con i suoi follower, Corona ha spiegato con amarezza che nel volume manca un intero capitolo, precisamente a pagina 106. Un difetto di stampa che ha lasciato di stucco sia l’autore che i tanti appassionati che avevano acquistato il libro appena uscito in libreria. «La notizia poteva essere lieta, se nel libro non mancasse un intero capitolo», scrive lo scrittore, aggiungendo con la sua consueta ironia amara: «Non vi dico il mio stato d’animo, conterebbe poco e vi spaventerebbe». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
