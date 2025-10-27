Scandalo scommesse 152 arbitri professionisti coinvolti | la denuncia della federazione turca

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Turchia oltre 300 arbitri sono stati segnalati per scommesse e gioco d'azzardo: coinvolti anche direttori di gara che operano nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scandalo scommesse 152 arbitriScandalo scommesse, 152 arbitri professionisti coinvolti: la denuncia della federazione turca - In Turchia oltre 300 arbitri sono stati segnalati per scommesse e gioco d'azzardo: coinvolti anche direttori di gara che operano nel massimo campionato ... Si legge su fanpage.it

Scandalo scommesse in Turchia: "371 arbitri su 571 hanno dei conti, 152 scommettono attivamente". La rivelazione shock del presidente della Federazione - Ibrahim Haciosmanoglu, presidente della TFF, la Federcalcio turca, ha rilasciato dichiarazioni scioccanti sulle attività degli arbitri. Segnala calciomercato.com

Scandalo in Turchia: "152 arbitri scommettono attivamente" - Clamorose rivelazioni del preisdente della Federcalcio turca: coinvolti 371 arbitri, tra questi anche 7 di alto livello. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scandalo Scommesse 152 Arbitri