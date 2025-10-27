Scandalo formazione a Bergamo | così i soldi spesi dalle Fondazioni per comprare le sedi delle scuole finivano a Nembrini
Immobili pagati dalle Fondazioni per la formazione professionale ma finiti per arricchire la sua famiglia. Ci sono documenti anche su queste transazioni tra quelli che gli inquirenti stanno esaminando a carico di Daniele Nembrini, il manager di Bergamo che dal 3 luglio 2024 è indagato con altre 11 persone per vari reati tra i quali malversazione, falsi in atti e bilanci delle Fondazioni San Michele Arcangelo e Ikaros (cariche che ha lasciato lo scorso anno), “Opere” vicine alla Curia bergamasca e a CL. I pm Emanuele Marchisio e Silvia Marchina, coordinati dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, vogliono fare luce sull’uso dei fondi per la formazione di Regione Lombardia, di Anpal Servizi e del Pnrr, milioni di contributi pubblici scomparsi mentre Nembrini, che sbandierava ai quattro venti il suo “voto di povertà”, viveva nel lusso, comprava immobili per 6 milioni alla sua famiglia e azioni di Banca del Fucino per 3,5 milioni intestate a Fondazione San Michele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
