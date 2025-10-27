Scambio sospetto fra due auto spuntano dosi di cocaina e hashish | arrestato un uomo

Sabato sera i Carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Lugo, hanno arrestato un 61enne per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia in abiti civili, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, dopo aver. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

