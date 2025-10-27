Non riesce l’impresa alla Scuola Basket Arezzo contro la capolista Costone Siena. Nonostante un ultimo quarto dove gli amaranto hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo nel tentativo di completare un difficile rimonta, al PalaEstra passano i senesi con il punteggio di 75-81. Gli ospiti si portano avanti già nel primo quarto, terminato 16-22. La Sba, comunque, non molla e si tiene in linea di galleggiamento anche alla sirena dell’intervallo lungo, quando lo svantaggio è di 7 punti (33-40). In avvio di terza frazione le triple di Corradossi e i canestri di Toia riportano il Centro Tecnico BM a stretto contatto, ma Costone riesce a piazzare un nuovo allungo e, poco prima del 30° minuto, a toccare il massimo vantaggio (+16), prima di un break della Sba che torna a -10 alla terza sirena (50-60). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sba, il cuore oltre l’ostacolo. Sfuma la rimonta alla capolista