Sba il cuore oltre l’ostacolo Sfuma la rimonta alla capolista
Non riesce l’impresa alla Scuola Basket Arezzo contro la capolista Costone Siena. Nonostante un ultimo quarto dove gli amaranto hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo nel tentativo di completare un difficile rimonta, al PalaEstra passano i senesi con il punteggio di 75-81. Gli ospiti si portano avanti già nel primo quarto, terminato 16-22. La Sba, comunque, non molla e si tiene in linea di galleggiamento anche alla sirena dell’intervallo lungo, quando lo svantaggio è di 7 punti (33-40). In avvio di terza frazione le triple di Corradossi e i canestri di Toia riportano il Centro Tecnico BM a stretto contatto, ma Costone riesce a piazzare un nuovo allungo e, poco prima del 30° minuto, a toccare il massimo vantaggio (+16), prima di un break della Sba che torna a -10 alla terza sirena (50-60). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Attendeva da oltre un anno un cuore una paziente di 53 anni . Poi la bella notizia e il trapianto ha vinto anche la nebbia all'ospedale Molinette di Torino Questa è la storia di una paziente di 53 anni che, a causa di una grave cardiomiopatia dilatativa, attende fi - facebook.com Vai su Facebook
#Carbone a Inter TV: "Col Saint-Gilloise abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo. Complimenti ai ragazzi" - X Vai su X
Sba, il cuore oltre l’ostacolo. Sfuma la rimonta alla capolista - Nonostante un ultimo quarto dove gli amaranto hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo nel tentativo di completare un d ... Secondo msn.com