Savino Del Bene Volley successo netto a San Giovanni in Marignano
San Giovanni in Marignano – Savino Del Bene Volley 0-3 (16-25, 17-25, 15-25) OMAG MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 2, Bracchi 11, Nicolini n.e., Brancher 6, Cecchetto (L2) n.e., Piovesan 7, Parini 6, Meliffi n.e., Kochurina n.e., Tellone (L1), Panetoni n.e., Caruso 5, Nardo 1, Straube. All.: Bellano. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi, Bechis 1, Skinner 7, Castillo (L1), Ruddins 14, Franklin 8, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 14, Ognjenovic n.e., Mancini n.e., Graziani 8, Nwakalor n.e., Antropova n.e., Weitzel 9. All.: Gaspari. ARBITRI: Armandola – Pozzato La Savino Del Bene Volley prosegue il suo cammino vincente in campionato conquistando la seconda vittoria consecutiva per 3-0. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
