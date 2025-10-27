Savino Del Bene la quinta vittoria è servita
OMAG SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 0 SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3 SAN GIOVANNI M.NO: Ortolani 2, Bracchi 11, Nicolini ne, Brancher 6, Cecchetto (L2) ne, Piovesan 7, Parini 6, Meliffi ne, Kochurina ne, Tellone (L1), Panetoni ne, Caruso 5, Nardo 1, Straube. All.: Bellano. SAVINO DEL BENE: Traballi, Bechis 1, Skinner 7, Castillo (L1), Ruddins 14, Franklin 8, Ribechi (L2) ne, Bosetti 14, Ognjenovic ne, Mancini ne, Graziani 8, Nwakalor ne, Antropova ne, Weitzel 9. All.: Gaspari. Arbitri: Armandola - Pozzato Parziali: 16-25, 17-25, 15-25 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – Dopo quello con Milano, per la Savino Del Bene arriva un altro 3-0, questa volta sul campo di Cervia contro la neopromossa San Giovanni in Marignano; Scandicci confeziona così la quinta vittoria – la terza consecutiva – in questo avvio di campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
