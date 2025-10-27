Sassuolo un tour per scoprire le meraviglie e i segreti del Palazzo Ducale
Il palazzo ducale di Sassuolo è una delle residenze barocche più affascinanti del Nord Italia. Voluto dal duca Francesco I d’Este, il protagonista della rinascita estense dopo la perdita di Ferrara, fu concepito come “delizia di svago” e luogo di rappresentanza della corte.Gli interni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
