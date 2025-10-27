Sassuolo un tour per scoprire le meraviglie e i segreti del Palazzo Ducale

Modenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il palazzo ducale di Sassuolo è una delle residenze barocche più affascinanti del Nord Italia. Voluto dal duca Francesco I d’Este, il protagonista della rinascita estense dopo la perdita di Ferrara, fu concepito come “delizia di svago” e luogo di rappresentanza della corte.Gli interni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Grand Tour 2025, la guida alle meraviglie dell'Italia tra autenticità, bellezza e identità - L’alba sulle vette di Monte Bianco e Cervino, ma anche i tramonti che accendono di toni rosati le spiagge della Sardegna. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Tour Scoprire Meraviglie