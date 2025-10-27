Sassuolo-Roma la moviola di Calvarese | Manganiello ok Hermoso rischia
Gianluca Manganiello porta a casa Sassuolo-Roma, gara sempre in bilico fino all'ultimo ma senza grossi episodi nelle due aree di rigore. L'arbitro di Pinerolo era alla sua quarta direzione stagionale in Serie A, quinta totale contando anche Bari-Padova di B. Dal punto di vista tecnico, Manganiello fischia tanto: sono ben diciannove i falli nel primo tempo, mentre il totale arriva a trentaquattro, sopra la media della Serie A ma sempre meno dei quarantasette di una settimana fa in Roma-Inter. Giusti i tre cartellini gialli estratti nel corso della prima frazione. Il primo è per Gianluca Mancini, che interrompe una possibile azione del Sassuolo con una sbracciata ai danni di Andrea Pinamonti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
