Sassuolo-Roma 0-1 tra dubbi e certezze | cosa resta a Gasperini della gara

Serviva una risposta sul campo da parte della Roma che non ha tardato ad arrivare. I giallorossi, infatti, hanno vinto e convinto per 0-1 contro il Sassuolo in una gara tutt’altro che semplice. I neroverdi hanno dato del filo da torcere agli uomini di Gasperini che, però, sono stati molto bravi nel gestire i momenti del match fino all’ultimo secondo, riuscendo a mettere in cassaforte i tre punti. Una vittoria che vale oro e che permette ai capitolini di piazzarsi, almeno per questa giornata, al primo posto con gli stessi punti del Napoli, ovvero 18. Tra i migliori in campo è impossibile non citare Wesley. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sassuolo-Roma 0-1, tra dubbi e certezze: cosa resta a Gasperini della gara

Approfondisci con queste news

Serie A, Juventus ko, vince la Lazio 1-0. Roma in testa, altro pareggio per Fiorentina e Verona. 3 punti per il Torino. Lazio-Juventus 1-0, Sassuolo-Roma 0-1, Fiorentina-Bologna 2-2, Verona-Cagliari 2-2, Torino-Genoa 2-1. - facebook.com Vai su Facebook

$Berardi in ospedale dopo lo scontro con Cristante durante $SassuoloRoma: "Tutto ok" ? - X Vai su X

Sassuolo-Roma 0-1, gol e highlights. Decide Dybala, Gasperini torna a vincere - Paulo Dybala ha preso parte a 12 reti contro il Sassuolo in Serie A (otto gol e quattro assist), di cui sei nelle ultime cinque sfide contro i neroverdi (4G+2A), solo contro Udinese (21) e Milan (13) ... Secondo sport.sky.it

Sassuolo-Roma 0-1, risultato in finale della partita di Serie A: decide Dybala, gli highlights - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it

Sassuolo-Roma 0-1 pagelle: Dybala risponde a Gasperini, giallorossi agganciano Conte in vetta - 1, i top e flop: Dybala gol decisivo, bene Cristante e Mancini. Da sport.virgilio.it