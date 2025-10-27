Sassuolo piegato Dybala con dedica al figlio in arrivo | Siamo in testa ma è ancora lunga

SASSUOLO 0 ROMA 1 SASSUOLO (4-3-3): Muric 6.5; Walukiewicz 5.5, Idzes 5.5, Romagna 6 (39' pt Cande 6), Doig 5; Thorstvedt 5 (15' st Vranckx 6), Matic 6, I. Kone' 6.5 (36' st Lauriente' sv); Berardi 5.5 (15' st Volpato 6), Pinamonti 5.5, Fadera 6.5 (36' st Cheddira sv). Allenatore: Grosso 5.5. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Celik 6, Mancini 6.5, Ndicka 6; Wesley 6.5 (42' st Rensch sv), Cristante 6.5 (21' st Pellegrini 6.5), M. Kone' 7, Tsimikas 6 (1' st Hermoso 5.5); Bailey 5.5 (5' st Dovbyk 6), El Aynaoui 6; Dybala 7 (21' st Soule' 6). Allenatore: Gasperini 6.5. Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6. Rete: 16' pt Dybala.

