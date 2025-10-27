Sassuolo Joya Roma ma i neroverdi lottano

di Stefano Fogliani REGGIO EMILIA Niente miracolo statistico. La Roma si conferma ‘incontendibile’ per il Sassuolo, e dimostra di trovarsi perfettamente a suo agio al Mapei Stadium. Di 12 partite giocate in casa contro i giallorossi i neroverdi ne hanno vinta solo una, 5 anni fa, e a sovvertire la statistica non è servito loro affacciarsi alla gara sulla scorta della miglior serie stagionale. Il Sassuolo fa, ma non abbastanza (un solo tiro nello specchio di Svilar) la Roma fa di più, compreso il gol che decide il match, raggiunge il Napoli in vetta alla classifica e lascia al palo i neroverdi. In partita fino alla fine, certo, ma apparsi solo per fuggevoli tratti in grado di cambiarla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo Joya Roma, ma i neroverdi lottano

Scopri altri approfondimenti

Torna la Joya in casa $Roma, $Dybala stende $Sassuolo e lancia i giallorossi in vetta - X Vai su X

16’ GOOOOOL! DYBALA! La Joya porta avanti la Roma, ribattendo di destro dopo la respinta di Muric sul tiro di Cristante? Sassuolo-Roma 0-1 #asroma #romanewseu - facebook.com Vai su Facebook

Video Sassuolo Roma (0-1)/ Gol e highlights: vittoria targata Dybala! (Serie A, 26 ottobre 2025) - 1) gol e highlights della partita valevole per l'ottavo turno del campionato di Serie A, stagione 2025/2026. Scrive ilsussidiario.net

Sassuolo-Roma 0-1, gol e highlights. Decide Dybala, Gasperini torna a vincere - Paulo Dybala ha preso parte a 12 reti contro il Sassuolo in Serie A (otto gol e quattro assist), di cui sei nelle ultime cinque sfide contro i neroverdi (4G+2A), solo contro Udinese (21) e Milan (13) ... Segnala sport.sky.it

Sassuolo-Roma 0-1 pagelle: Dybala risponde a Gasperini, giallorossi agganciano Conte in vetta - 1, i top e flop: Dybala gol decisivo, bene Cristante e Mancini. Segnala sport.virgilio.it