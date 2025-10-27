Sassi contro due bus dell' Atac il sindacato pronto allo sciopero | Vogliamo maggiore sicurezza

Tanta paura e nessun ferito ma le cronache recenti hanno dimostrato come simili gesti possono trasformarsi in tragedie. Nella giornata di domenica 26 ottobre due vetture dell’Atac, una sulla linea 719 e un’altra sulla 775, sono state colpite e danneggiate in seguito al lancio di sassi. Dopo la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Roma, un autista della compagnia di trasporto pubblico locale Atac ha voluto manifestare così il suo sostegno allo sciopero. Meraviglia ? - facebook.com Vai su Facebook

Casale, sassi contro l’autobus: individuati due minorenni - Due ragazzi, di 14 e 16 anni, un italiano e uno straniero, oggi pomeriggio intorno alle 15 hanno lanciato sassi contro un autobus della compagnia Bus Company ... Da ilpiccolo.net

Lanciano sassi contro un bus a Casale Monferrato: denunciati due minorenni di 14 e 16 anni - Un atto vandalico senza alcun apparente motivo ha messo in pericolo i passeggeri di un bus di linea a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Secondo giornalelavoce.it

Autista dell’Amat minacciato con una pistola allo Zen, sassi contro il bus - Un autista dell’Amat di Palermo è stato aggredito due volte in due giorni mentre era alla guida di un bus in servizio sulla linea 619. Secondo msn.com