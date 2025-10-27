Sassari 25enne morto nell' incidente stradale | aperta un' inchiesta | L' amico alla guida positivo all' alcol test
Sul luogo dell'incidente, "non c'erano guardrail ma solo dei tubi metallici attaccati al muretto basso contenitivo. Tubi, fra l'altro, arrugginiti e fragili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
