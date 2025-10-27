Sarri | Non c’è stato nessun dissidio con la società

Ilnapolista.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Juventus  Le parole di Sarri. «Abbiamo sofferto, ma anche limitatamente in questa partita che abbiamo giocato con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico». Basic così protagonista se lo aspettava? «Si era un po’ perso, era finito fuori lista. C’è stato bisogno di lui e ha risposto presente, è molto cresciuto in personalità e ci sta dando una grossa mano. Sono molto felice per questo». La vittoria di stasera può essere una scintilla? «Nelle ultime 4 partite con una media di 7 sette assenze a partita abbiamo fatto 8 punti, quindi è da un mese che la squadra sta facendo bene». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

sarri non c8217232 stato nessun dissidio con la societ224

© Ilnapolista.it - Sarri: «Non c’è stato nessun dissidio con la società»

Leggi anche questi approfondimenti

Sarri, Lazio da Serie C e masturbazioni mentali: “Se fosse stato così…” - "Ci vuole un riscatto forte, vogliamo dare una soddisfazione ai tifosi perché non vinciamo in casa da sei mesi" - tuttosport.com scrive

Lazio, Sarri 'per società nessun problema mercato gennaio' - La società non mi ha detto nulla ma è sempre stata serena nel dirmi che a gennaio non avremo problemi". Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sarri C8217232 Stato Nessun