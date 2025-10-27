Sarri | Non c’è stato nessun dissidio con la società
L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Juventus Le parole di Sarri. «Abbiamo sofferto, ma anche limitatamente in questa partita che abbiamo giocato con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico». Basic così protagonista se lo aspettava? «Si era un po' perso, era finito fuori lista. C'è stato bisogno di lui e ha risposto presente, è molto cresciuto in personalità e ci sta dando una grossa mano. Sono molto felice per questo». La vittoria di stasera può essere una scintilla? «Nelle ultime 4 partite con una media di 7 sette assenze a partita abbiamo fatto 8 punti, quindi è da un mese che la squadra sta facendo bene».
