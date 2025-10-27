Sarò sintetico c' è natura in questa chimica Ruggero Rollini in scena a Cantalupa

Sarò sintetico. C'è natura in questa chimica”, Ruggero Rollini al Teatro Coassolo di Cantalupa il 21 novembre. Tre piante, tre molecole, tre storie: un viaggio tra veleni e medicine per scoprire il lato umano della chimica.Dall’aspirina nata in un prato inglese ai farmaci che hanno salvato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

