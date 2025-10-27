Sarezzo | festa di Halloween in Catena Rossa

In Catena Rossa alla Porta delle Fate non ci sono mostri. solo emozioni travestite. Questa non è la solita festa di Halloween con zucche e spaventi da brivido. Qui si ride delle paure, si cammina nel bosco con mamma e papà, e si scopre che anche un fantasma timido può diventare un ottimo compagno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

