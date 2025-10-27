Santo Stefano del Sole il Municipio chiude per motivi di sicurezza
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Santo Stefano del Sole ha reso noto che, a seguito dei sopralluoghi effettuati dai Vigili del Fuoco di Avellino e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, sono emerse criticità strutturali che rendono non sicuro l’accesso e la permanenza all’interno della sede municipale di via Colacurcio 54, danneggiata dal recente sisma. Con ordinanza sindacale n. 112025, il sindaco ha disposto la chiusura temporanea degli uffici comunali e il trasferimento delle attività presso i locali della Fondazione Petretta, situata in Piazza del Sole. A partire dal 26 ottobre 2025, e fino al completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’edificio comunale, i servizi al pubblico saranno regolarmente garantiti nei consueti orari di apertura presso la nuova sede temporanea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
