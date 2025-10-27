Santarcangelo celebra l' unità nazionale e le forze armate
Le celebrazioni della città di Santarcangelo per la Giornata dell’unità nazionale e la festa delle forze armate (IV Novembre) si svolgeranno sabato 1° novembre: nell’occasione, l'Amministrazione comunale e le associazioni combattentistiche ricorderanno la conclusione del primo conflitto mondiale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
