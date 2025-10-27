Santangelo FdI | Caserta decisiva per la vittoria finale del centrodestra
Tempo di lettura: < 1 minuto “La sala stracolma di questa sera dimostra come un effetto Cirielli c’è. Incontrando persone, parlando con amici, chiedendo il voto per il nostro presidente, per me e per Fratelli d’Italia ho riscontrato grande adesione al progetto di governo del centrodestra. Contrariamente ai nostri avversari noi abbiamo un presidente credibile e autorevole che sta scalando posizioni rispetto ad un candidato che nasce populista e che si sta rivelando semplicemente qualunquista. La forza del nostro partito che ringrazio per avermi accolto senza mai farmi sentire l’ultimo arrivato sarà decisiva nella vittoria finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Elezioni regionali, #Santangelo (FdI): "Caserta sarà decisiva per la vittoria finale del centrodestra" - facebook.com Vai su Facebook
FDI - Santangelo: la forza di un leader credibile contro un avversario che nasce populista e si sta trasformando in qualunquista. Caserta decisiva per la vittoria finale del ... - Incontrando persone, parlando con amici, chiedendo il voto per il nostro presidente, per me e per Fratelli d’ ... Da casertafocus.net
Elezioni regionali 2025. L’intrigo Santangelo agita gli equilibri politici di Fratelli d'Italia - L'ex renziano si ritrova sospeso tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, in quello che è diventato uno dei casi politici più chiacchierati della provincia ... Riporta casertanews.it
REGIONALI. Focus Fratelli d'Italia: Santangelo in pole ma sarà sfida all'ultimo voto. Gli 8 candidati meloniani - Volti nuovi ma anche ex amministratori: le schede complete degli aspiranti consiglieri del partito di Giorgia Meloni ... Da casertanews.it