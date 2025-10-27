Santangelo FdI | Caserta decisiva per la vittoria finale del centrodestra

Tempo di lettura: < 1 minuto “La sala stracolma di questa sera dimostra come un effetto Cirielli c’è. Incontrando persone, parlando con amici, chiedendo il voto per il nostro presidente, per me e per Fratelli d’Italia ho riscontrato grande adesione al progetto di governo del centrodestra. Contrariamente ai nostri avversari noi abbiamo un presidente credibile e autorevole che sta scalando posizioni rispetto ad un candidato che nasce populista e che si sta rivelando semplicemente qualunquista. La forza del nostro partito che ringrazio per avermi accolto senza mai farmi sentire l’ultimo arrivato sarà decisiva nella vittoria finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

