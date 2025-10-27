Sant’Angelo di Gatteo in programma una assemblea pubblica sul nuovo ponte sul Rigossa

Cesenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre alle ore 21.00 nella sala riunioni del centro sociale “Vitainsieme” (Via Leonardo da Vinci, 70 a SantAngelo di Gatteo), si terrà un’assemblea pubblica dedicata al progetto di realizzazione del nuovo ponte sul Rigossa in Via Allende. Durante l’incontro verranno illustrate le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

