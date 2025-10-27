Sant’Angelo di Gatteo in programma una assemblea pubblica sul nuovo ponte sul Rigossa
Giovedì 30 ottobre alle ore 21.00 nella sala riunioni del centro sociale “Vitainsieme” (Via Leonardo da Vinci, 70 a Sant’Angelo di Gatteo), si terrà un’assemblea pubblica dedicata al progetto di realizzazione del nuovo ponte sul Rigossa in Via Allende. Durante l’incontro verranno illustrate le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
