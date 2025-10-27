Santa Rosalia tra storia arte e devozione | la conferenza di Carmelo Sciascia

Uno studio approfondito e documentato su una Santa di rilevanza e vicende che ne hanno accompagnato la storia è stato presentato dal prof. Carmelo Sciascia, persona di cultura, e acuta "penna" osservatrice di aspetti di una realtà non sempre positiva, con un’interessante conferenza organizzata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

