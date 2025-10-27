Santa Lucia | tenta di entrare in casa della ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento

Arrestato 40enne ucraino: ha tentato di entrare in casa dell’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di origini ucraine per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it