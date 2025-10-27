Santa Lucia | tenta di entrare in casa della ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento
Arrestato 40enne ucraino: ha tentato di entrare in casa dell’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di origini ucraine per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altre letture consigliate
ORDINANZA SINDACALE - CHIUSURA DELLA CAPPELLA COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO PER I GIORNI DOMENICA 26 E LUNEDÌ 27 OTTOBRE 2025, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEI GIORNI 24 E 25/10/2025. - facebook.com Vai su Facebook
Tenta il suicidio a Imperia sul viadotto Santa Lucia, così è stato salvato in extremis - Un uomo è stato salvato dalla Polizia Stradale sul viadotto Santa Lucia a Imperia dopo una segnalazione di un automobilista. Riporta virgilio.it