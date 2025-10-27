Santa Cristina e Bissone dopo il divieto va al bar vicino a casa della ex | arrestato

Santa Cristina e Bissone (Pavia), 27 ottobre 2025 – I carabinieri hanno accertato la sua presenza in un bar, a poche centinaia di metri dall'abitazione dell'ex moglie. Una violazione al divieto di avvicinamento che è costata l'arresto al 38enne, già denunciato dalla donna per atti persecutori. Nel pomeriggio di ieri, domenica 26 ottobre, la presenza dell'uomo a Santa Cristina e Bissone è stata segnalata ai militari della Stazione di Corteolona e Genzone. All'arrivo sul posto dei militari se n'era già andato, ma grazie alle telecamere presenti nell'esercizio commerciale è stata comunque accertata la sua presenza all'interno del locale fino a pochi minuti prima dell'arrivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Santa Cristina e Bissone, dopo il divieto va al bar vicino a casa della ex: arrestato

