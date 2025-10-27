Sanremo 2026 | scelto il re della notte Ecco chi è

. Il direttore artistico ha sciolto le riserve sul conduttore notturno di Sanremo 2026, ma per lui c’è anche un altro impegno a gennaio. La notizia è ufficiale: sarà Nicola Savino a tenere le redini del Dopofestival di Sanremo 2026. L’annuncio è giunto direttamente dal direttore artistico e presentatore della kermesse, Carlo Conti. Il direttore ha così sciolto una delle riserve più attese riguardo la prossima edizione della competizione canora. La comunicazione ufficiale è avvenuta il 25 ottobre, dal palco del Festival dello Spettacolo, un evento organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni presso il Superstudio Più di Milano. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Sanremo 2026: scelto il re della notte. Ecco chi è

