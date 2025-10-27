Sanmichelese da sballo Soffre ma fa otto su otto
sanmichelese 2 maranello 1 SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Tardini (50’ Casta), Notari (62’ Peddis), Manzini (85’ Fontanini), Vernia. A disp. Paganelli, Ferrari, Rafrari, Spezzani, Gorzanelli, Teneggi. All. Azzurro MARANELLO: Khalfaoui, Guidetti (90’ Annovi), Evangelisti, Restilli (60’ Marverti), Tognin, Seghizzi, Barani (65’ Trotta), Fontana, Baafi (85’ Saccani), Totaro, Zagari. A disp. Mawuli, Dello Preite, Galli, Rockson, Ampofo. All. Tosi Arbitro: Ravaglia di Bologna Reti: 19’ Minutolo, 30’ Fontana, 53’ Casta Note: ammoniti Costa, Zagari Con grande fatica la Sanmichelese fa 8 vittorie su 8 e sfruttando il pari del Medolla San Felice allunga in vetta a +3 sui biancoverdi con una gara in meno giocata, alla vigilia della super sfida di mercoledì sera a Medolla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Sanmichelese da sballo. Soffre, ma fa otto su otto - sanmichelese 2 maranello 1 SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Tardini (50’ Casta), Notari (62’ Peddis), Manzini (85’ Fontanini), Vernia. Segnala msn.com
Castelnuovo fa soffrire la Sanmichelese. Ma i ragazzi di Azzurro fanno 5 vittorie su 5 - CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (86’ Cantaroni), Fontanesi, Reggiani, Baroni, Manini (74’ Copertino), Bellei Ponzi, Le Guern, Carbone, Bellentani, Ienna (70 ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Un guizzo di Habib lancia la Sanmichelese L’assist di Puglisi fa sorridere il bomber - AGAZZANESE: Daffe, Bocchi (21’ st Poggi), Vago (28’ st Cargnelutti), Reggiani, Cavicchia (5’ st Makaya), Forni (12’ st Corti), Moltini (32’ st Manini ... Segnala ilrestodelcarlino.it