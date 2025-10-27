Sanmichelese da sballo Soffre ma fa otto su otto

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

sanmichelese 2 maranello 1 SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Tardini (50’ Casta), Notari (62’ Peddis), Manzini (85’ Fontanini), Vernia. A disp. Paganelli, Ferrari, Rafrari, Spezzani, Gorzanelli, Teneggi. All. Azzurro MARANELLO: Khalfaoui, Guidetti (90’ Annovi), Evangelisti, Restilli (60’ Marverti), Tognin, Seghizzi, Barani (65’ Trotta), Fontana, Baafi (85’ Saccani), Totaro, Zagari. A disp. Mawuli, Dello Preite, Galli, Rockson, Ampofo. All. Tosi Arbitro: Ravaglia di Bologna Reti: 19’ Minutolo, 30’ Fontana, 53’ Casta Note: ammoniti Costa, Zagari Con grande fatica la Sanmichelese fa 8 vittorie su 8 e sfruttando il pari del Medolla San Felice allunga in vetta a +3 sui biancoverdi con una gara in meno giocata, alla vigilia della super sfida di mercoledì sera a Medolla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sanmichelese da sballo soffre ma fa otto su otto

© Sport.quotidiano.net - Sanmichelese da sballo. Soffre, ma fa otto su otto

News recenti che potrebbero piacerti

sanmichelese sballo soffre faSanmichelese da sballo. Soffre, ma fa otto su otto - sanmichelese 2 maranello 1 SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Tardini (50’ Casta), Notari (62’ Peddis), Manzini (85’ Fontanini), Vernia. Segnala msn.com

Castelnuovo fa soffrire la Sanmichelese. Ma i ragazzi di Azzurro fanno 5 vittorie su 5 - CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (86’ Cantaroni), Fontanesi, Reggiani, Baroni, Manini (74’ Copertino), Bellei Ponzi, Le Guern, Carbone, Bellentani, Ienna (70 ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Un guizzo di Habib lancia la Sanmichelese L’assist di Puglisi fa sorridere il bomber - AGAZZANESE: Daffe, Bocchi (21’ st Poggi), Vago (28’ st Cargnelutti), Reggiani, Cavicchia (5’ st Makaya), Forni (12’ st Corti), Moltini (32’ st Manini ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sanmichelese Sballo Soffre Fa