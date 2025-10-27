Sanità trasporti e inclusione | il PD lancia da Puglianello la sfida per le regionali
Tempo di lettura: 2 minuti Parte da Puglianello il tour elettorale del Partito Democratico sannita per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi. Presso il Bar Castello del borgo sannita si è tenuto, infatti, il primo appuntamento, dopo la presentazione delle liste, della campagna elettorale dei candidati Dem, Giovanni Cacciano e Rosa Razzano. Un incontro molto partecipato, che ha visto i due candidati confrontarsi con i cittadini di Puglianello, accorsi numerosi e desiderosi di discutere dei temi che sono più a cuore ai nostri territori. Tra questi, vi è senza dubbio quello della sanità, sul quale proprio Giovanni Cacciano, nel suo intervento, è stato particolarmente incisivo e appassionato, offrendo spunti concreti e una visione chiara delle priorità da affrontare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
