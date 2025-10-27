Sanità rinnovato il contratto nazionale Cosa cambia per 6.500 modenesi
E' stato firmato oggi pomeriggio a Roma il nuovo contratto collettivo nazionale per i lavoratori della sanità pubblica. Il contratto con l'Aran è stato firmato da Fials, Cisl, Nursind e da Nursing Up. I sindacati Cgil e Uil non hanno sottoscritto l'accordo, come già avvenuto per la preintesa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sanità, via libera definitivo al rinnovo del contratto per 581 mila lavoratori. Ma non mancano le polemiche - Firmato oggi da Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e sindacati il rinnovo del contratto nazionale del comparto Sanità, relativo al triennio 2022- Si legge su affaritaliani.it
Rinnovo contratto comparto sanità: da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria - (Adnkronos) – Firmato oggi da Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e dai sindacati il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità, relativo al trienni ... msn.com scrive