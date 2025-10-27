Sanità rinnovato il contratto nazionale Cosa cambia per 6.500 modenesi
E' stato firmato oggi pomeriggio a Roma il nuovo contratto collettivo nazionale per i lavoratori della sanità pubblica. Il contratto con l'Aran è stato firmato da Fials, Cisl, Nursind e da Nursing Up. I sindacati Cgil e Uil non hanno sottoscritto l'accordo, come già avvenuto per la preintesa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
