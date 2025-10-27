Sanità rinnovato il contratto nazionale Cosa cambia per 6.500 modenesi

Modenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato firmato oggi pomeriggio a Roma il nuovo contratto collettivo nazionale per i lavoratori della sanità pubblica. Il contratto con l'Aran è stato firmato da Fials, Cisl, Nursind e da Nursing Up. I sindacati Cgil e Uil non hanno sottoscritto l'accordo, come già avvenuto per la preintesa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sanit224 rinnovato contratto nazionaleFirma rinnovo contratto Sanità: aumenti stipendi e altre novità. Ecco cosa cambia davvero - Il 27 ottobre 2025 presso Aran, è stato firmato in via definitiva il rinnovo del contratto nazionale del comparto Sanità 2022–2024. Come scrive lavoroediritti.com

sanit224 rinnovato contratto nazionaleSanità, rinnovato il contratto nazionale. Cosa cambia per 6.500 modenesi - Soddisfazione Cisl: "Arrivano 1 milione e 150mila euro mila euro nei fondi contrattuali modenesi”. Segnala modenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Rinnovato Contratto Nazionale