La Sanità Pubblica allarga, dopo ben 8 anni, il campo delle prestazioni gratuite. Ne scrive nell’edizione odierna il Mattino. Sanità pubblica, tra i Lea anche le fibromalgie. La Sanità Pubblica allarga le prestazioni a titolo gratuito. Vi rientreranno anche le fibromialgie. Così Il Mattino: “Con l’aggiornamento dei Lea le fibromialgie nelle forme gravi vengono inserite tra le patologie croniche e invalidanti per le quali è prevista l’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni correlate. Encefalopatie epilettiche, dermatosi acantolitiche autosomiche dominanti del calcio, sindrome sistemica da aumentata permeabilità capillare: sono esempi delle nuove malattie rare che sono state inserite nell’elenco dei Lea e che fino ad oggi non erano riconosciute” Tra i Lea anche i disturbi alimentari. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Sanità pubblica, si allargano le prestazioni gratuite