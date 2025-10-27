Sanità pubblica più cure gratis Aggiornati i Lea i livelli essenziali di assistenza con esenzioni e ticket
Fibromialgia. È una malattia reumatica cronica che colpisce circa due milioni di italiani. Con l?aggiornamento dei Lea le fibromialgie nelle forme gravi vengono inserite tra le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
La sanità pubblica è in realtà “in diminuzione”, dal momento che nel 2028 sarà pari al 5,6% del Pil contro l'attuale 6,3 per cento - facebook.com Vai su Facebook
Sanità pubblica: gli italiani spendono 41,3 miliardi per curarsi nel privato. 5,8 milioni rinunciano alle cure - L’anno scorso gli italiani hanno speso di tasca propria 41,3 miliardi per prestazioni sanitarie necessarie, come visite specialistiche ed esami diagnostici; oltre 5,8 milioni di connazionali (un ... Riporta corriere.it
Schillaci: “Farmaci equivalenti pilastro della sanità pubblica. Con il Testo unico daremo certezze al settore e più equità nell’accesso alle cure” - “Uno strumento fondamentale per leggere la realtà di un comparto strategico per la salute dei cittadini e per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”. Lo riporta quotidianosanita.it